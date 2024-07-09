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Ольмо о 2:1 с Францией: «Испания в одном шаге от славы, мы это заслужили. Ямаль забил прекрасный гол, он провел отличный матч»

Ольмо о 2:1 с Францией: «Испания в одном шаге от славы, мы это заслужили. Ямаль забил прекрасный гол, он провел отличный матч»

26-летний испанский полузащитник «РБ Лейпцига» забил победный гол на 25-й минуте этого матча. Мяч влетел в сетку ворот Майка Меньяна после рикошета от ноги французского защитника Жюля Кунде.

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