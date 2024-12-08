Депутат Чепа: РФ, вероятно, будет вынуждена убрать технику из Сирии

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Россия, возможно, будет вынуждена демонтировать и убрать свою технику из Сирии в связи с последними событиями в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии