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Царьград

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Ролан Гусев осудил совмещение должностей в клубе и сборной

Ролан Гусев осудил совмещение должностей в клубе и сборной

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев выразил свое мнение о совмещении клубной и сборной работы, упомянув трудности Валерия Газзаева.

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