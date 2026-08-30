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Татар-информ

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В Госдуме объяснили, почему банки блокируют переводы

В Госдуме объяснили, почему банки блокируют переводы

Банки блокируют денежные операции по нескольким признакам, в том числе если счет или реквизиты уже фигурировали в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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