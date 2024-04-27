Александр Зиборов Я уважаю всех порядочных людей любой национальности, если они уважают меня. Признаюсь, думаю над вопросом: как относиться к представителям тех республик, откуда попросили на выход с вещами 15-20 миллионов русскоязычных под крики «Чемодан-Вокзал-Россия!»? Как они теперь живут среди тех, кого у себя терпеть не пожелали? Не лучше ли им вернуться к себе домой и работать на благо своей республики?..

Александр Зиборов Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт. Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...