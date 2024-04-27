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В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий миграционные правила

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий миграционные правила

Согласно документу, в России создадут специальный реестр, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Я уважаю всех порядочных людей любой национальности, если они уважают меня. Признаюсь, думаю над вопросом: как относиться к представителям тех республик, откуда попросили на выход с вещами 15-20 миллионов русскоязычных под крики «Чемодан-Вокзал-Россия!»? Как они теперь живут среди тех, кого у себя терпеть не пожелали? Не лучше ли им вернуться к себе домой и работать на благо своей республики?..
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17 час.
Александр Зиборов
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт. Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...
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Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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17 час.

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