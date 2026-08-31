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Регионы России

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«Атлетико» арендует Джонатана Дэвида с опцией выкупа за 25 миллионов евро

«Атлетико» арендует Джонатана Дэвида с опцией выкупа за 25 миллионов евро

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о заключении сделки по аренде канадского нападающего Джонатана Дэвида, сейчас выступающего за «Ювентус».

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