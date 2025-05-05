Топ-5 «модных» болезней, которых нет: что стоит знать, прежде чем бежать в аптеку

Есть немало людей, которые страдают мнимыми болезнями, намеренно выискивают у себя недуги и говорят словами знаменитого Карлсона: «Я самый больной в мире человек!» Какие пять заболеваний люди приписывают себе все чаще, хотя на самом деле здоровы.
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