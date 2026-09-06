«Обещал быть верен до 96 лет»: история единственной любви Федора Добронравова длиной в 43 года

Актерская профессия полна соблазнов: гастроли, съемки и фанаты нередко разрушают даже крепкие союзы. Однако народный артист России Федор Добронравов вот уже 43 года остается верен своей супруге Ирине Перепеленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одно лицо и два р...
- «Их уже не восемн...
- «Сидите тихо, мол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым