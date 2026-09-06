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«Обещал быть верен до 96 лет»: история единственной любви Федора Добронравова длиной в 43 года

«Обещал быть верен до 96 лет»: история единственной любви Федора Добронравова длиной в 43 года

Актерская профессия полна соблазнов: гастроли, съемки и фанаты нередко разрушают даже крепкие союзы. Однако народный артист России Федор Добронравов вот уже 43 года остается верен своей супруге Ирине Перепеленко.

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