Городскую территорию освободили от незаконных ограждений в районе Северное Чертаново

Госинспекция по недвижимости пресекла факт неправомерного использования земельного участка на юге столицы.
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