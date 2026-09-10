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Царьград

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В Одинцовском округе обновят 7 площадок для выгула собак к 2026 году

В Одинцовском округе обновят 7 площадок для выгула собак к 2026 году

В семи населённых пунктах Одинцовского городского округа до конца 2026 года приведут в порядок площадки, предназначенные для выгула и дрессировки собак.

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