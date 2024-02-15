В Спасском районе РТ провели «Урок мужества»

В рамках мероприятия «Урок мужества» в Болгарской исламской академии принял участие депутат Госсовета РТ, вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ и участник специальной военной операции Эдуард Шарафиев.
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