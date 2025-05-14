Автоэксперт Грэк: запрет на иномарки в такси переведет легальный рынок в теневой

Закон о локализации автомобилей для таксопарков, запрещающий использование иномарок, станет препятствием для развития рынка, который из легального сектора уйдет в теневой, считает автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения "Стоп нелегал", советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк.