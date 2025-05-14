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Газета.ру

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Автоэксперт Грэк: запрет на иномарки в такси переведет легальный рынок в теневой

Автоэксперт Грэк: запрет на иномарки в такси переведет легальный рынок в теневой

Закон о локализации автомобилей для таксопарков, запрещающий использование иномарок, станет препятствием для развития рынка, который из легального сектора уйдет в теневой, считает автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения "Стоп нелегал", советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк.

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