Автоэксперт Грэк: запрет на иномарки в такси переведет легальный рынок в теневой

Закон о локализации автомобилей для таксопарков, запрещающий использование иномарок, станет препятствием для развития рынка, который из легального сектора уйдет в теневой, считает автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения "Стоп нелегал", советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк.
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