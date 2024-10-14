Запрет на использование животных в цирках в ноябре рассмотрят в Госдуме

Дискуссия об этичности выступления животных в цирках в очередной раз разгорелась в России. Законопроект о запрете такой деятельности уже в ноябре рассмотрят депутаты Госдумы, рассказал РИА Новости зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.
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