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Запрет на использование животных в цирках в ноябре рассмотрят в Госдуме

Запрет на использование животных в цирках в ноябре рассмотрят в Госдуме

Дискуссия об этичности выступления животных в цирках в очередной раз разгорелась в России. Законопроект о запрете такой деятельности уже в ноябре рассмотрят депутаты Госдумы, рассказал РИА Новости зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

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