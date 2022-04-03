Popcaketv

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Козина (Дейнега)
    Анна Нетребко не политик, а мировая звезда оперной сцены. По - человечески её слабость понять можно. Но и оговаривать...Рогозин обратился...
  • Вера Никифорова
    Ургант уже не интересен большинству российских зрителей. И пусть не надеется на другое.Не уволили! Иван ...
  • Вячеслав
    Харламов обеспоко...

Малыш выбыл из шоу «Маска»: «Если там Дава, я буду мстить всю оставшуюся жизнь, молитесь»

Малыш выбыл из шоу «Маска»: «Если там Дава, я буду мстить всю оставшуюся жизнь, молитесь»

Жюри продолжают ломать голову и гадать, кто же скрывается за уникальными костюмами в шоу «Маска». Сегодня им предстоял нелегкий выбор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх