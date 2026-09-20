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Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова позвала весь класс на премьеру — а наутро получила полный игнор

Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова позвала весь класс на премьеру — а наутро получила полный игнор

В новогоднем фильме «Бедная Саша» девочка решает ограбить банк — только чтобы вечно занятая мама хоть раз посмотрела в её сторону.

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