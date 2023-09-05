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Расписание богослужений в Свято-Андреевском храме г. Миллерово в сентябре 2023 года

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Суббота 9.09.2023г. 15:00 Всенощное бдение. Воскресенье 10.09.2023г. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп.

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