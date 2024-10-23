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«Нашли живыми, но могло быть и иначе» Величайшие ученые СССР отправились за решетку. Как они создали там супероружие?

«Нашли живыми, но могло быть и иначе» Величайшие ученые СССР отправились за решетку. Как они создали там супероружие?

Шарашка Туполева ЦКБ-29 — уникальное и противоречивое, как и сама сталинская эпоха, явление. Здесь, за колючей проволокой, в условиях строгой секретности и нехватки ресурсов создавались передовые самолеты, которые внесли огромный вклад в победу над Гитлером.

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