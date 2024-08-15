Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийских подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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