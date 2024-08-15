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    Русским и россиянам наоборот надо обьединится и помогать своим!В Берлине закрыла...
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    Не еште у укропов,это уголовники Майдана.Мы тоже можем ихдерьмом обмазать.Европа ворует чужие территории,устраивает п...В Берлине закрыла...
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    Не еште у немцев они воры?В Берлине закрыла...

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийских подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

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