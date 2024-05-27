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Президент Карис пообещал поставить Москву на колени для переговоров по Киеву

Президент Карис пообещал поставить Москву на колени для переговоров по Киеву

Президент Карис пообещал поставить Москву на колени для переговоров по Киеву AlexCoderПрезидент Карис пообещал поставить Москву на колени для переговоров по Киеву AlexCoder Некоторые надеются сломить нашу страну Так сложилось, что прибалтийские государства идут в авангарде русофобской политики.

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