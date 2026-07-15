Кино о каких футболистах россияне смотрят чаще всего

Угадайте, кому достался кубок победителя! Чемпионат мира по футболу 2026 года уже кончается, но футбол не кончается никогда! На этой неделе определяются участники финала, который состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium под Нью-Йорком.
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