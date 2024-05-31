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Надо ли слушать песни Пугачёвой и тэдэ

Надо ли слушать песни Пугачёвой и тэдэ

Никто их ниоткуда не вычёркивал, крутятся они везде, причём, кажется, даже больше, чем когда-то. И оправдание железное: ведь, хорошие песни! «Снова птицы в стаи собираются, ждёт их за моря дорога дальняя, - яркое, весёлое, зелёное, до свиданья лето, до свидания!» - не классно разве? Или: «А она нам нравится, спящая красавица! К сволочи доверчива…» - это г-на Шевчука.

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Комментарии
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Алина Белова
Привлечь к ответственности тех, кто крутит эти  песни, кто продолжает  продавать книги  иноагентов.  Надо  обратиться в Думу о рассмотрении этого вопроса и выяснении всех  тех, кто не поддерживает народ в отношении предателей. Где  Министр  культуры  против  которой  выступает всё  больше  народа, учитывая  её  бездеятельность.
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