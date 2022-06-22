Криптовалютный «золотой рубль» для внешних расчётов может быть создан в России

Заблокировать его уже не получится.Институт исследований и экспертизы ВЭБ. РФ опубликовал доклад «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы», в котором рассмотрел проблему альтернативных валют внешнеторговых платежей.
Заблокировать его уже не получится.Институт исследований и экспертизы ВЭБ. РФ опубликовал доклад «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы», в котором рассмотрел проблему альтернативных валют внешнеторговых платежей.
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