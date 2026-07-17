Вьетнам без иллюзий: что нужно знать перед поездкой в страну контрастов

Когда я впервые ступила на вьетнамскую землю, меня оглушил не столько шум мопедов, сколько аромат. Это была гремучая смесь жареного чеснока, кинзы, рыбного соуса и выхлопных газов, которая моментально переключила сознание в режим приключения.