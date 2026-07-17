Энциклопедия ге...
ГлавнаяБлогСвежие новости о ...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия географа

50 подписчиков

Вьетнам без иллюзий: что нужно знать перед поездкой в страну контрастов

Вьетнам без иллюзий: что нужно знать перед поездкой в страну контрастов

Когда я впервые ступила на вьетнамскую землю, меня оглушил не столько шум мопедов, сколько аромат. Это была гремучая смесь жареного чеснока, кинзы, рыбного соуса и выхлопных газов, которая моментально переключила сознание в режим приключения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии