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Царьград

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Штормовой ветер до 21 м/с и ливни обрушатся на Новосибирскую область

Штормовой ветер до 21 м/с и ливни обрушатся на Новосибирскую область

В районах Новосибирской области 5 октября порывы ветра усилятся до 17–21 метра в секунду, а сильные ливневые дожди пройдут на большей части территории региона.

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