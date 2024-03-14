Иркутские врачи выходили малыша, родившегося с весом 1,4 кг

В перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы в течение двух месяцев врачи боролись за жизнь недоношенного малыша, родившегося с экстремально низким весом – всего 1,4 кг, сообщили в областном правительстве.
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