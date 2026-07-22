Сила в правде
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Сила в правде

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НАТО в панике перенаправляет оружие ВСУ через Румынию: как удары по Одессе ломают всю морскую логистику Киева

НАТО в панике перенаправляет оружие ВСУ через Румынию: как удары по Одессе ломают всю морскую логистику Киева

Российские ракеты отправили на дно сухогрузы с оружием прямо у Одессы и Черноморска. Maersk бежит в румынскую Констанцу.

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