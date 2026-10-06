Между жизнью и смертью: ученые открыли третье состояние

Эксперименты с клетками кожи эмбрионов лягушек демонстрируют способность биологического материала к перестройке в новые многоклеточные образования, способные перемещаться и решать задачи, не свойственные им в исходном организме.
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