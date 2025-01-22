В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии.
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