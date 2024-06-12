АJСN: диета на основе растительной пищи повышает продолжительность жизни

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что диета на основе минимально обработанной растительной пищи с небольшим количеством продуктов животного происхождения в рационе может снижать риск преждевременного летального исхода на 30%.
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