Экс-голкипер «Факела» рассказал о своей зарплате: удивил футболиста Второй лиги

Не всегда РПЛ лучше команд из низших дивизионов.Не всегда РПЛ лучше команд из низших дивизионов.Бывший вратарь «Факела» Алексей Городовой, выступающий в данный момент за «Родину», рассказал, какую зарплату получил в клубе из Воронежа.