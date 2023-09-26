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Экс-голкипер «Факела» рассказал о своей зарплате: удивил футболиста Второй лиги

Экс-голкипер «Факела» рассказал о своей зарплате: удивил футболиста Второй лиги

Не всегда РПЛ лучше команд из низших дивизионов.Не всегда РПЛ лучше команд из низших дивизионов.Бывший вратарь «Факела» Алексей Городовой, выступающий в данный момент за «Родину», рассказал, какую зарплату получил в клубе из Воронежа.

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