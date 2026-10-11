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Царьград

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Все больше украинцев требует мира с Россией, а не войны до «победного конца»

Все больше украинцев требует мира с Россией, а не войны до «победного конца»

На Украине призывают к миру с Россией и хотят прекратить войну «до победного конца».На Украине крепнет усталость от тех, кто требует воевать до последнего.

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