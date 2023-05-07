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Россиянин отсудил у Toyota почти 20 млн рублей за неисправный Lexus ES350, купленный в 2020 году

Россиянин отсудил у Toyota почти 20 млн рублей за неисправный Lexus ES350, купленный в 2020 году

«Российская газета» приводит историю судебной тяжбы между Дмитрием Танаевым и ООО «Тойота мотор», которая закончилась в пользу покупателя Lexus ES350.

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