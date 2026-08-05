Галузин заявил, что Россия не передавала через Казахстан сигналы Западу по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин 4 августа на III Российско-казахстанском медиафоруме заявил, что Россия не передавала через Казахстан сигналы странам Запада по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
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