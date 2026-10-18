Признать йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) террористической организацией призвали страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 18 октября сообщается в пресс-релизе.
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