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«Толпа с выпученными глазами хлынула обратно»: на Рубенштейна прогремели три выстрела

Очевидцы сообщили, что неадекватный мужчина бегал по улице и приставлял пистолет к головам прохожих. Неадекватный мужчина устроил стрельбу из пистолета вечером 4 марта в центре Петербурга — на улице Рубинштейна, неподалеку от Малого драматического театра.

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