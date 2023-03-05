«Толпа с выпученными глазами хлынула обратно»: на Рубенштейна прогремели три выстрела

Очевидцы сообщили, что неадекватный мужчина бегал по улице и приставлял пистолет к головам прохожих. Неадекватный мужчина устроил стрельбу из пистолета вечером 4 марта в центре Петербурга — на улице Рубинштейна, неподалеку от Малого драматического театра.