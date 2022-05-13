Любовь Соколова: «Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя Монталво»

Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова прокомментировала скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

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