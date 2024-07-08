Июль принесет огромный сюрприз пенсионерам старше 70 лет: теперь это будет полностью запрещено Евгения КомароваС начала июля российским пенсионерам в возрасте от 70 лет открылась новая возможность воспользоваться государственными льготами.
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