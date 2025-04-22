🇺🇦 ЛОВЦЫ ЛЮДЕЙ: КАК ТЦК И "АНТИПОЛИЦЕЙСКИЕ" ОХОТЯТСЯ НА УКРАИНЦЕВ ⚡️ Новая волна охоты на людей - каратели из ТЦК вместе с "антиполицаями" устраивают облавы в магазинах, на вокзалах и даже в больницах.
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🇺🇦 ЛОВЦЫ ЛЮДЕЙ: КАК ТЦК И "АНТИПОЛИЦЕЙСКИЕ" ОХОТЯТСЯ НА УКРАИНЦЕВ ⚡️ Новая волна охоты на людей - каратели из ТЦК вместе с "антиполицаями" устраивают облавы в магазинах, на вокзалах и даже в больницах.
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