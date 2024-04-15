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Макдэвид сыграет против «Сан-Хосе». Форвард «Эдмонтона» пропустил три матча из-за травмы

Капитан «Ойлерс» сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Таким образом, канадский нападающий возвращается в состав команды после того, как пропустил три матча подряд из-за повреждения нижней части тела.

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