❕Уголовное дело о гибели экс-руководителя подразделения «Россия сегодня» в Крыму Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Об этом РИА Новости сообщил её муж Евгений Двоскин.
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❕Уголовное дело о гибели экс-руководителя подразделения «Россия сегодня» в Крыму Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Об этом РИА Новости сообщил её муж Евгений Двоскин.