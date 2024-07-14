МЧС России: Правила поведения при чрезвычайной погодной ситуации

В беседе с «Вечерняя Москва» старший инспектор отдела экстренного реагирования ГУ МЧС России по городу Москве Владимир Гуреев рассказал о нескольких важных правилах поведения при чрезвычайной погодной ситуации: ураган, ливень, сильный ливень с градом.