Маск поддержал заявление о том, что Зеленскому нужны деньги, а не мир на Украине

Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны лишь деньги, а не мир в стране.
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