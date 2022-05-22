Военное обозрение

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Немецкий генерал назвал поставки западного тяжёлого вооружения Украине «бессмысленными»

Немецкий генерал назвал поставки западного тяжёлого вооружения Украине «бессмысленными»

Германии не стоит поставлять на Украину тяжелое вооружение, это бессмысленно и опасно, с таким предупреждением выступил экс-советник Ангелы Меркель бригадный генерал Эрих Вад, ранее призывавший Берлин вообще отказаться от поставок оружия Киеву.

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