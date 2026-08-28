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Разводы, тайные венчания и крепкие браки: как изменились и на ком женились актёры «Бригады»

Разводы, тайные венчания и крепкие браки: как изменились и на ком женились актёры «Бригады»

Премьера «Бригады» в 2002 году моментально расколола жизнь молодых актёров на «до» и «после»: криминальная сага мгновенно стала культурным феноменом, а исполнители главных ролей превратились в ярчайших звёзд отечественного экрана.

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