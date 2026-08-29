В Малаге введён запрет на купание на шести крупнейших пляжах из-за фекального загрязнения

В популярном испанском туристическом регионе Коста-дель-Соль в провинции Малага власти ввели экстренный запрет на купание на шести крупнейших городских пляжах из-за загрязнения морской воды опасными фекальными бактериями E.
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