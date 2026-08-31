В компании «Россети Урал» подвели итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма

Энергетики «Россети Урал» провели более 1 500 уроков по безопасности в 300 детских оздоровительных лагерях и более чем в 500 дошкольных учреждениях.
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