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В компании «Россети Урал» подвели итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма

Энергетики «Россети Урал» провели более 1 500 уроков по безопасности в 300 детских оздоровительных лагерях и более чем в 500 дошкольных учреждениях.

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