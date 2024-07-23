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На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих

На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила в два раза увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории центрального городского пляжа, Ассадулаевского пляжа и нового пляжа в поселке Свободный, который был впервые официально открыт в этом году.

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