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Регионы России

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Россия и Ватикан планируют переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Россия и Ватикан планируют переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о предстоящей встрече с посланником Папы Римского, кардиналом Маттео Дзуппи, в конце сентября в Москве.

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