Как астрономы выслеживают кометы, пока они не столкнулись с Землей? Представлен новый метод

Вы когда-нибудь задумывались о том, что метеоритный дождь, который вы наблюдаете, на самом деле является следом давно ушедшей кометы? Звучит немного фантастически, не так ли? Но именно этот факт лёг в основу новаторского исследования, которое может изменить наше представление о защите Земли от космических угроз.