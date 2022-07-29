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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду под постом о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание. Невозможно не говорить обо мне хотя бы день»

Роналду под постом о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание. Невозможно не говорить обо мне хотя бы день»

Криштиану Роналду резко отреагировал на сообщение о его желании уйти из «Манчестер Юнайтед». 37-летний футболист пришел в комментарии под постом в фанатском аккаунте в инстаграме, где собирают новости о нем.

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